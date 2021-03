Cuneo: pronto a partire il cantiere del Rondò dei Talenti

A giorni partiranno i lavori di ristrutturazione del Rondò dei Talenti, che si completeranno entro dicembre 2021. L’edificio che affaccia sul Rondò Garibaldi a Cuneo, ex sede di UBI Banca, è stato acquisito dalla Fondazione CRC nel 2019 ed è al centro di un importante progetto di riqualificazione che intende creare un nuovo spazio per la comunità sui temi dell’educazione e dell’innovazione.

L’edificio ha ricevuto in fase di progettazione la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), uno standard riconosciuto a livello internazionale che certifica il livello di efficienza energetica e l’impronta verde degli edifici, esaminando tutti gli aspetti del processo di sviluppo e costruzione.

“Con l’assegnazione dell’incarico a Fantino Costruzioni, prendono il via i lavori di uno degli interventi più significativi promossi dalla Fondazione per restituire alle nostre comunità alcuni spazi dismessi particolarmente significativi” dichiara Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. “Siamo orgogliosi che il progetto di ristrutturazione abbia ricevuto, per primo in provincia di Cuneo, la certificazione internazionale LEED: una conferma di quanto la sostenibilità sia centrale per lo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra provincia”.