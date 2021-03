"Rilancio immediato della Cuneo-Nizza: i collegamenti Italia-Francia fondamentali per le valli occitane"

noi de l'Assemblada Occitana Valades siamo rimasti attoniti dalla notizia che il commissario straordinario alla ricostruzione per il post alluvione del 2 ottobre scorso non abbia ancora ricevuto il via libera formale.

Il collegamento stradale del Colle di Tenda è un nodo fondamentale per le valli occitane, per il cuneese e finanche per il Nord Italia. I lavori sul lato della Valle Roya stanno procedendo speditamente, mentre in Italia i lavori all'imbocco del Tenda bis non sono ancora iniziati.