ADACI Piemonte e Valle d’Aosta presenta:”L’anno che ci ha cambiato”

L'11 marzo 2020 il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la diffusione del Covid 19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta.

La sera precedente l’Italia era entrata in un lockdown inaspettato che sarebbe durato 69 giorni. In questo anno le nostre aziende hanno dovuto inventare un nuovo modo di lavorare, che probabilmente cambierà in parte il modello classico anche per il futuro.

Tre dei nostri CPO, appartenenti al NPG (New Procurement Generation) network di ADACI Piemonte e Valle d’Aosta ci raccontano le scelte fatte per preservare la salute ed il lavoro, e come suggeriscono di gestire i cambiamenti non reversibili che si sono generati.





• Laura Mesisca – Responsabile Acquisti MICHELIN Italia

• Marco ZANDONÀ - Senior Buyer BU SKF Industrial Technologies – SKF Seals

• Maurizio BACILIERI – Global Commodity Manager MRO MARELLI Europe.





ADACI, oltre 50 anni di associazione

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

