Riaperta la somministrazione di bevande e alimenti nei circoli, Acli: "Finalmente colmata un'ingiustizia"

Avevano manifestato a fine febbraio con la protesta “Facciamo vivere i Circoli”, lamentando di essere chiusi da un anno e avendo ricevuto solo qualche misero “ristoro” neanche sufficiente a pagare i costi fissi (luce, gas, affitti, SIAE, canoni).

Oggi finalmente le Acli provinciali di Cuneo esprimono grande soddisfazione per l’approvazione della legge di conversione del Dl 2/2021 che inserisce l’articolo 2 bis proposto insieme ad Arci e Forum del Terzo Settore, che permette, dove è consentita anche a bar e agli enti commerciali, la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore.

L’articolo non determina la ripresa di tutte le altre attività e consente di somministrare alimenti e bevande sempre nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.

“E’ un segnale fondamentale per la prospettiva dei nostri Circoli - dice il presidente provinciale Acli di Cuneo - Elio Lingua -. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno lavorato a livello nazionale per il raggiungimento di questo obiettivo e anche ai nostri Circoli che hanno aderito alle iniziative di mobilitazione”.