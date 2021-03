Lutto a Borgo San Dalmazzo: addio allo storico macellaio di via Marconi Adriano Sigismondi

È morto ieri sera, giovedì 11 marzo, all’ospedale Carle di Cuno Adriano Sigismondi, ex macellaio di 79 anni. Era malato da tempo.

La prima attività l'aveva aperta a Cuneo, poi si era trasferito a Borgo San Dalmazzo nella macelleria “Adriano” di via Marconi, gestita per 20 anni con la moglie Luciana Lamberti. Era un punto di riferimento per tantissimi clienti del paese e delle vallate.

Grande appassionato di calcio, era anche stato dirigente del Pedona.

Lascia la moglie Luciana, i figli Manuela con Enrico, Enzo con Michela, le nipoti Greta, Paola, Giulia e la piccola Lorenza, e il fratello Dario.

I funerali, provenienti dal Carle, saranno celebrati nella parrocchia di San Dalmazzo sabato 13 marzo alle 15. Seguirà l’accompagnamento al tempio crematorio di Magliano Alpi. Il rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale venerdì 12 marzo alle ore 19.