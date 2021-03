4.7 milioni per la collina di Mondovì Piazza: appalto entro l'anno, cantiere nel 2022

Come conferma l’assessore ai lavori pubblici, Sandra Carboni , dal Commissario governativo è arrivata una comunicazione che ribadisce il finanziamento e individua criteri ed enti di gestione.

I lavori di messa in sicurezza riguarderanno soprattutto il versante nord-ovest, quindi l'area che va dall'ex ospedale Santa Croce alla zona dei licei e dell'alberghiero, un altro importante passo avanti per il progetto Rendis.

In cosa consisteranno gli interventi?

Tutto il versante sarà consolidato con interventi di ingegneria geotecnica: micropali e pali di grande diametro, supportati da un sistema di drenaggi col fine di gestire le acque superficiali. Rendis, infatti, opera in funzione della messa in sicurezza degli abitati, per questo è incentrato sul concetto della "salvaguardia" dell'ambiente.