Il comune di Mondovì istituisce il "bonus baby sitter" per le famiglie: includerà anche i lavoratori in smart working

Il comune di Mondovì dà il via al secondo atto per aiutare le famiglie.

Dopo aver istituito l'elenco baby-sitter (leggi qui) è in arrivo un bonus che verrà assunto con delibera di Giunta questo venerdì, l'annuncio è stato dato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa via web.

"Come amministrazione abbiamo deciso di dare un segnale di vicinanza alle famiglie" - spiega l'assessore all'Istruzione, Luca Robado - "Dopo aver superato l'impasse sul rincaro del costo mensa negli scorsi mesi, il comune ha deciso di stanziare ulteriori fondi, circa 20 mila euro, a sostegno dei genitori con figli minori di 14 anni".

L'amministrazione, infatti, ha pensato all'istituzione di un bonus baby sitter che andrà ad integrarsi con quello statale: ogni famiglia con bambini di età inferiore ai 14 anni potrà inoltrare, per tutto il periodo del blocco scolastico, la richiesta.

"Il bonus non sarà sostitutivo di quello statale, ma integrativo" - spiega l'assessore al Bilancio, Cecilia Rizzola - "Facendo domanda si potrà ricevere un rimborso sulle spese effettuate (opportunamente documentate, ndr) pari a 200 euro a famiglia".

Potranno fare richiesta sia i lavoratori autonomi che i dipendenti, non vi sarà divisione per fascia ISEE. Al bonus comunale, inoltre, a differenza di quello statale, potranno fare richiesta anche i lavoratori che attualmente stanno svolgendo la loro professione in smart working. Il bonus non sarà utilizzabile da famiglie in cui uno dei genitori si trova a casa in congedo o in cassa integrazione o condizioni similari.