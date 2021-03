“Vaccine Day” a Racconigi per gli ultra 80enni

Dopo Cavallermaggiore, anche la città di Racconigi si prepara per un Vaccine-Day che si terrà nel weekend della prossima settimana.

Il giorno sarà stabilito a breve in accordo con l'Asl Cn1, ma è certo che sarà al Palazzetto dello Sport.

“Non nascondo che i numeri sono significativi, dobbiamo vaccinare circa 500 anziani, lo sforzo organizzativo sarà grande” spiega il sindaco di Racconigi Valerio Oderda. La somministrazione del vaccino anticovid sarà affidata ai medici di famiglia, mentre per l’organizzazione degli accessi interverrà la Protezione Civile e la Croce Rossa di Racconigi.

In città, intanto, il numero dei contagiati è salito rapidamente come nel resto dei comuni del saviglianese, tornando a sforare in questi giorni le 100 unità. Il picco a Racconigi dei positivi si era raggiunto tra ottobre e novembre 2020, durante la seconda ondata del Covid, con oltre 180 casi.