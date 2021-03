Bra: al Family Lab un supporto per le famiglie del territorio

Proseguono le attività del “Family Lab”, progetto avviato a dicembre a Bra in viale Madonna dei Fiori 108, nella sede del Quartiere, orientato a creare dei percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione per migliorare la qualità della vita e il benessere delle famiglie del nostro territorio.

Al “Family Lab” è possibile richiedere assistenza e consulenza, tramite educatori professionali, per la gestione delle difficoltà legate alla didattica a distanza o per esigenze familiari specifiche. Lo spazio rimane inoltre a disposizione per l’uso gratuito delle due postazioni internet, per informazioni e orientamento rispetto ai servizi presenti sul territorio, per ricevere assistenza relativamente alle pratiche online, avere supporto nella gestione delle difficoltà quotidiane della vita legate alla cura dei figli e alle difficoltà dei tempi di conciliazione casa - lavoro. Per il momento, nel rispetto della normativa sanitaria, è possibile accedere alla sede solo su prenotazione, contattando la cooperativa Lunetica (334.1330583 Alessia), che gestisce il progetto.

E’ on line a questo link un questionario per cogliere i principali bisogni o difficoltà a cui le famiglie si trovano a far fronte in questo periodo storico. La raccolta dati permetterà di organizzare - normativa anti-covid permettendo - serate di formazione su tematiche specifiche, che saranno condotte da alcuni genitori in base alla propria professionalità e alle proprie competenze riconosciute.

Il “Family Lab” è un'attività del progetto "Fammi Fare" del Comune di Bra, gestito dalla cooperativa Lunetica e realizzato nell'ambito del programma Famigliare "Azioni, Relazioni, Esperienze per creare una comunità" della Fondazione CRC.