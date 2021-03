Mondovì ricorderà Susanna Aimo con una targa a Gratteria

Mondovì renderà onore alla memoria di Susanna Aimo, ex governante della senatrice Liliana Segre, con una targa che verrà posta nei pressi del cimitero di Gratteria.

La storia della signora Aimo era emersa grazie a un racconto della Segre che, nel 2019, si era recata in visita in forma privata sulla tomba della sua ex tata che scelse di restare in servizio anche dopo l'emanazione delle leggi razziali, conservando tutti gli oggetti della famiglia, restituiti alla fine del conflitto.

A inizio marzo la città di Milano aveva tributato la memoria della Aimo inserendola nel "Giardino dei Giusti" sul monte Stella (leggi qui) e ora, la città di Mondovì, che ha preso contatto anche con Fiorenzo Aimo, nipote di Susanna, sta lavorando per realizzare una targa che la ricordi per sempre. Ad annunciarlo, nel corso del consiglio comunale di venerdì 19 marzo, è stato l'assessore alla cultura, Luca Olivieri che sta seguendo l'iniziativa e ha partecipato a nome della città alla cerimonia a Milano.