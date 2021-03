Nei cieli del monregalese un dj set in mongolfiera con Joe T Vannelli

Fare musica a bordo di una mongolfiera, a circa mille metri di altezza: un'impresa unica, compiuta dal dj e producer di fama internazionale Joe T Vannelli che, domenica scorsa, è decollato con la sua consolle da Carrù, dopo le prime luci dell'alba, grazie a uno dei palloni aerostatici della Giroinmongolfiera Srl, azienda leader in Piemonte nel settore dei voli in mongolfiera.

Il vento ha voluto guidarli sopra la città di Mondovì, capitale nazionale delle mongolfiere, dove alle 10 circa si è concluso il volo: un’ora e mezza di performance musicale che ha spinto le persone ad uscire sui balconi di casa e ballare con gli occhi rivolti verso il cielo.

Tre le mongolfiere utilizzate: la principale, che ha ospitato a bordo il dj e il suo staff pilotata da Marco Marin, e altre due “a coreografia” pilotate rispettivamente da Mauro Argiolas e Giuseppe Blangetti.

Joe T Vannelli, considerato il re dell’House Music in Italia, in questo anno con il suo “Live on Tour”, ha inaugurato un nuovo modo di “fare il dj”: in streaming, in solitaria, girando l’Italia e mostrando tutti i giovedì luoghi inediti di straordinaria bellezza, da Lampedusa, ai monumenti Patrimonio Unesco, alle Alpi. Alla musica ha unito la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, in un mix esplosivo sui social.

E ora, mentre il mondo lotta ancora contro la pandemia, e discoteche ed eventi musicali sembrano solo un ricordo lontano, Vannelli è riuscito a portare la sua consolle nei cieli della provincia di Cuneo, lanciando un messaggio di speranza e bellezza al suono di house music.

Il tutto è stato immortalato con riprese video dallo staff di Joe T Vannelli, hanno contribuito con slancio ed efficienza Davide Galloni e Andrea Congiu con i loro droni.

Giovedì 25 marzo Joe t Vannelli trasmetterà in diretta sulla sua pagina Facebook il dj set alle 18, per stupire ancora una volta il suo pubblico che lo segue ogni settimana con record di ascolti, in un evento dal grande valore simbolico, considerando che il mondo della nightlife, dei dj e degli addetti al settore, è stato tra i più colpiti dalla pandemia.

Il servizio successivamente andrà in onda su On Air, la rubrica di spettacolo di Studio Aperto, sabato 3 aprile alle 12.30 circa.