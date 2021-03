DL Sostegni, Confcommercio Cuneo lamenta "fondi insufficienti per settori in crisi"

“Ci aspettavamo – dichiara Luca Chiapella, Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – un deciso cambio di passo da parte del nuovo Governo, che tanta positività aveva sollevato; invece forse non ha ancora chiara la reale situazione nella quale versano le aziende di Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti, Professionisti e Partite Iva”. “Gli indennizzi – afferma Chiapella – continuano ad essere inadeguati, con tempistiche che non considerano lo stato di profonda prostrazione nella quale versano i settori del Terziario”.

“11 miliardi previsti – precisa Chiapella – che devono essere divisi tra circa tre milioni di soggetti sono decisamente inadeguati, le imprese si trovano a fronteggiare l’impatto di una picchiata della spesa per consumi; i ristori devono essere rapportati al momento drammatico, più incisivi rispetto ai parametri d’accesso e più tempestivi sui meccanismi operativi”.

Il ristorante tipo che nel 2019 fatturava 550mila euro e che nel 2020, a causa degli oltre 160 giorni di chiusura imposti dalle misure di contenimento della pandemia da Covid, ha perso il 30% del proprio fatturato, 165mila euro, beneficerà di un contributo una tantum di 5.500 euro. Poca differenza per il bar tipo che nel 2019 fatturava 150mila euro e nel ha persi 50mila a causa delle restrizioni, avrà diritto ad un bonus di 2.083,00 euro, il 4,16% della perdita media annuale. Sono le simulazioni dell’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio.

“Da settimane – interviene Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo - si parlava di aiuti perequativi, selettivi, adeguati e tempestivi; il decreto Sostegni era necessario ma non possiamo considerarlo sufficiente”.

“Per i Pubblici Esercizi, la Ristorazione e l’Ospitalità e Ricettività – sostiene Chiesa – settori messi in ginocchio dalla gestione dell’emergenza, i limiti imposti sulla perdita di fatturato o sui massimali erogabili hanno effetti perversi sul sostegno della parte più sana dell’economia”.

Occorre fare leva su due punti: per il presente un reale aiuto corposo atto a coprire, in parte, le perdite subìte; per il futuro operazioni atte ad investire nel domani, ad esempio, allungamento del credito fino a 20/25 anni.