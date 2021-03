Cavallermaggiore: il sindaco è positivo al Covid 19

È risultato positivo al tampone fatto ieri il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro. “Questa notizia mi arriva a seguito di due altri test negativi fatti mercoledì e venerdì scorso. Per me la quarantena iniziata lo scorso giovedì si allungherà quindi ancora di qualche giorno” scrive in un post su Facebook il primo cittadino.