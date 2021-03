Anche la biblioteca di Garessio celebra il "Dantedì" e pensa a un evento estivo dedicato al Sommo Poeta

Alcuni studiosi affermano che il 25 marzo del 1300, Dante Alighieri intraprese il suo viaggio attraverso la selva oscura e per questo, oggi, a livello nazionale si celebra il "Dantedì", una giornata dedicata al Sommo Poeta.

In occasione dei 700 anni dalla morte del poeta fiorentino, anche la Biblioteca Civica "Camillo Federici" di Garessio interviene nelle rievocazioni che in Italia e nel mondo celebrano la figura e l’opera di Dante.

"Il reperto più originale è costituito dai tre volumi di grande formato (81x 65 cm) tirati in 1.000 copie dalla Casa Editrice Dante, furono completati nel 1928, nel 1936 e nel 1941. Il nostro esemplare è il numero 459, comprensivo di 100 tavole illustrate dal genovese Amos Nattini (1892-1985) con tecnica ad acquerello e realizzate tra il 1923 e il 1941" - spiegano dalla biblioteca - "Il catalogo vanta poi altri curiosi titoli: la Divina Commedia illustrata da Ugo Foscolo (1852), una versione tradotta in piemontese da Luigi Riccardo Piovano e una edizione in lingua svedese".

La biblioteca sta organizzando per il periodo estivo un evento che si prefigge di evidenziare la modernità e la profondità del messaggio del poeta, esploratore delle trame tessute dall’uomo e dalla saggezza divina, inquieto esule alla ricerca di una patria non ancora plasmata.