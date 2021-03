“Il sole in fondo al tunnel”, la speranza del pittore braidese Franco Gotta che diventa opera d’arte

È strano, di questi tempi, parlare di felicità. Tutti vorremmo guardarci alle spalle e vedere un mondo diverso. Uno senza pandemia, ma pieno di viaggi, discoteche, aperitivi, pranzi e cene fuori, aerei, baci, abbracci, giornate a scuola. Uno pieno di normalità. Mica facile. Ma dove non arriva la realtà, ci arriva l’arte.

Il pittore braidese Franco Gotta si è inventato alcune opere condensate in poesia e speranza. Basta scorrere un po’ il suo profilo Facebook per rendersene conto. Una pagina social trasformata in una vera e propria galleria d’arte. Insomma, se siete improvvisamente colti dalla voglia di arte, dimenticate mostre e pinacoteche e godetevi questo tour virtuale tra colori, disegni e aforismi.