In Consiglio un minuto di silenzio per “ricordare i paesanesi morti per Covid”

Il Consiglio comunale di Paesana di ieri sera (29 marzo), pur se ancora una volta riunito in videoconferenza, si è aperto con un momento di raccoglimento.

Un minuto di silenzio, richiesto ai membri dell’assise dal sindaco Emanuele Vaudano, ad un anno dall’inizio dell’emergenza pandemica del Sars-Cov-2, “per ricordare tutti i nostri concittadini che abbiamo perso durante questi ultimo anno”.

“Il Covid – ha aggiunto il primo cittadino – ci ha impedito di essere presenti anche a molti funerali o celebrazioni esequiali, ragion per cui mi pare doveroso, in un minuto di silenzio simbolico, ricordare tutti i paesanesi che non ci sono più”.