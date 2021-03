Studenti di violino ed oboe selezionati da un'orchestra europea in Germania

Giovanni Piacenza per il violino e Georgij Tarasov (che si è diplomato lo scorso anno) per l’oboe del liceo musicale Bianchi di Cuneo, unici studenti italiani, sono stati ritenuti idonei all’audizione dell’orchestra Youth Orchestra Academy di Mannheim in Germania.



Una giuria internazionale di esperti ha valutato numerosi video di giovani musicisti europei di eccezionale talento. Il successo internazionale dei due giovani studenti denota l’alto livello di preparazione culturale e professionale anche di tutti i docenti del liceo cuneese e dei due professori degli studenti (Isabella Slamig per il violino con lo studente Giovanni Piacenza ed Amanda Coggiola per l’oboe dell’alunno Tarasov).



A causa dell'epidemia Covid, la Summer Academy si svolgerà in digitale quest'anno dal 26 al 29 agosto 2021 per 4 ore al giorno. Tutti i partecipanti nominati possono anche prendere parte all'Accademia di Mannheim nel 2022. Il contenuto del corso virtuale nel 2021 prepara i partecipanti all’accademia del 2022.



(https://kultur-at-home.de/eyoa_list_of_participants_21/)