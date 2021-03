BiblioMarene: un Circolo dei Lettori per gli studenti delle medie e delle superiori del saviglianese

Sperando che dopo Pasqua l’emergenza sanitaria si attenui, la Biblioteca Comunale di Marene è pronta a lanciare una nuova iniziativa dedicata ai “giovani-adulti” che abitano nella cittadina, ma anche ai loro coetanei degli altri comuni del saviglianese.

Fino a venerdì 16 aprile tutti i ragazzi che frequentano le scuole medie e il primo biennio delle scuole superiori potranno iscriversi al Circolo dei Lettori, che i volontari vogliono realizzare in forma sperimentale fino all’inizio dell’autunno.

I ragazzi che aderiranno a questa nuova attività avranno la possibilità di condividere con i propri coetanei tutta la loro passione per i libri e per la lettura, attraverso incontri mensili che verranno organizzati dai volontari con l’ausilio della neo-sociologa Sara Cedrani, che già in passato è stata tra gli artefici della sezione “giovani-adulti” presente all’interno della Biblioteca marenese.

I ragazzi potranno comunicare la propria adesione attraverso il Google Form disponibile sul sito www.bibliomarene.com. Al termine delle iscrizioni il team organizzatore provvederà a suddividere i ragazzi in due gruppi: da un lato gli studenti che frequentano la prima e la seconda media e dall’altro tutti i teenager di terza media e del primo biennio delle superiori.

Come anticipato, i ragazzi saranno invitati mensilmente a confrontarsi sul libro scelto e sulle emozioni che quest’ultimo ha suscitato in loro. Per l’occasione la Biblioteca provvederà a fornire a tutti i partecipanti una copia cartacea del libro individuato di volta in volta.

Se l’evolversi dell’emergenza sanitaria lo permetterà gli incontri saranno organizzati in presenza, privilegiando gli spazi pubblici presenti nel paesino (Palazzo Galvagno, il centro sportivo, l’oratorio…). In caso contrario ci si incontrerà online. Il primo incontro è fissato per l’ultima settimana di aprile (29 aprile per 1-2^ media e 30 aprile per 3^ media e biennio superiori).

Quest’iniziativa si inserisce nella più ampia collaborazione tra la Biblioteca Comunale e l’Istituto Comprensivo, in particolare con i plessi della secondaria di primo grado di Savigliano e di Marene, che si pone l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi nella vita della Comunità e promuovere la Cultura come uno degli elementi che possono e potranno favorire un lento e responsabile ritorno alla normalità.

Come il corso di formazione “Leggiamo tutti insieme – un viaggio tra i libri per l’inclusione”, il Circolo dei Lettori fa parte del grande progetto “La Cultura per una Marene aperta” sostenuto della Regione Piemonte, dalla Fondazione CRS Savigliano e dalla Fondazione CRT Torino.