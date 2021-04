Recovery: Ciaburro (Fdi), estendere Superbonus 110% al 2025

"Bene l'intenzione di estendere il superbonus 110% al 2023 ma non e' stato fatto abbastanza. Con tempistiche che vanno dai 6 ai 12 mesi per disporre della documentazione necessaria per dare il via ai lavori, con una normativa ostile e complessa a cittadini e imprese, anche se il superbonus potesse contare su una dotazione di 100 miliardi di euro sarebbe inutile. Occorre attivare subito una cabina di regia della misura che operi con tempestività per semplificare la misura, interfacciandosi con amministrazioni locali ed imprese, disporre una proroga vera, almeno fino al 2025 ed estendere il novero dei beneficiari alle attivita' commerciali e turistiche, altrimenti la transizione ecologica restera' solo uno slogan." Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d'Italia e Segretario della Commissione Agricoltura della Camera.