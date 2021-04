Pasqua solidale: nei ristoranti di Cuneo che preparano i pasti per 215 famiglie bisognose [VIDEO]

Siamo in zona rossa ma è un'altra Pasqua nera per la ristorazione, che da mesi tenta di sopravvivere solo con l'asporto. I ristoranti sono infatti chiusi.

Ma, nonostante tutto, cinque di loro, a Cuneo, non hanno voluto rinunciare alla solidarietà, aderendo all'iniziativa del Rotary Club Cuneo 1925, in collaborazione il Rotary Club Cuneo Alpi del Mare, la Soroptimist Cuneo, la Caritas, la San Vincenzo di Cuneo, il gruppo Ristoranti Mangiarti - Conitours (Consorzio Operatori Turistici) e l’Associazione WE Cuneo.

Anche per Pasqua viene infatti replicata l'esperienza dello scorso Natale: le associazioni, unitamente a donatori privati, hanno messo a disposizione fondi per offrire il pasto pasquale a 215 famiglie bisognose segnalate dalla Caritas di Cuneo.

Hanno aderito La Volpe con la Pancia Piena, la Trattoria La Chiocciola, il Grill del Lovera, il Baladin Cuneo e il Ristorante da Cek.

Stamattina Targatocn è andato nelle cucine dei ristoranti aderenti per vedere i preparativi e farsi raccontare il menù direttamente dagli chef.

Nel video lo chef del Grill del Lovera, lo chef della Trattoria La Chiocciola e Elio Parola di Baladin Cuneo