Pasqua a Dronero, tra commenti social e celebrazioni religiose

"Ciao a tutti. Non scrivo quasi mai sui social perché molte questioni mi pare siano importanti e anche complesse e in un messaggio è difficile tener conto delle tante sfaccettature. Però leggere pareri diversi mi arricchisce e mi sprona a cercare risposte. Quindi dico grazie a tutti, anche a quelli che la pensano diversamente da me e dai credenti veri (e anche quelli che ogni tanto provano ad esserlo). Poi stavolta ho letto tanti nomi di persone conosciute, apprezzate e quindi eccomi qui... La Pasqua ha a che fare col tempo primaverile della rinascita e quindi auguro a ciascuno di voi e ai vostri cari che siano momenti lieti e dove c'è tristezza, fatica e buio possa tornare presto la luce ed il sereno. La fede si sa non risolve tutte le cose ovviamente ma può aiutare a dare un senso al cammino. Auguri sinceri a tutti". Ha commentato don Marco Bruno, parroco di Roccabruna e vice parroco a Dronero.



"Qualcuno sa se domani ci sono le confessioni a Dronero?". È iniziato tutto così, con questa semplice domanda scritta da una cittadina sul gruppo facebook di Dronero.



Una curiosità, che ha però scatenato un gran numero commenti. Pochi di risposta effettiva alla domanda, tantissimi invece su personali opinioni. Battute più o meno sarcastiche riguardo il praticare la religiosità.



Così, tra i commenti, quello di don Marco. Nelle sue parole naturalmente il riferimento alla fede ed all'identità cristiana, ma anche il porre l'accento sull'importanza di una rispettosa attenzione, verso opinioni differenti dalle proprie e le persone in generale.



La Pasqua, per la religione cristiana, è in assoluto la festa più importante. Quest'oggi, dopo le solenni veglie pasquali di ieri sera, anche a Dronero e nelle parrocchie limitrofe, sarà celebrata.