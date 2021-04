“Lou Cavagnin” delle Terre del Monviso per il pranzo al sacco della prossima estate

Terres Monviso, progetto di territorio che unisce 6 Unioni montane e 5 Comuni della Pianura del saluzzese, il Parco del Monviso e 3 Bim, continua a muoversi per costruire collaborazioni e attivare reti, intercettare le buone idee e le sfide che nascono sul territorio.

Al tempo stesso, chi già da anni è abituato nel campo della promozione del territorio a lavorare sul medesimo solco e a lanciare progetti di rete, è sicuramente pronto a fare squadra.

Questo è accaduto con il sodalizio tra due progetti di promozione dell’outdoor nati nel 2020, Lou Cavagnin e il Box Terres Monviso.

Il primo è una soluzione per il pranzo al sacco adatto ai viaggiatori. Il secondo un box adatto al delivery a casa o a un picnic all’ aperto. Quest’ anno diventano una sola proposta per fare “squadra”, unire le forze e moltiplicare l’entusiasmo con lo stesso obiettivo: veder crescere le valli del Monviso.

Non si tratta solamente di avvicinare due loghi e due idee – tengono a sottolineare Ermanno Bressy, Presidente della Rete del Buon Cammino e lo Staff di Terres Monviso - ma di coinvolgere tutte le strutture ricettive pronte a mettersi in gioco per offrire un servizio rivolto agli abitanti e ai viaggiatori delle terre del Monviso, e di lanciare una sinergia per lo sviluppo di una nuova idea di outdoor".



Lunedì 12 aprile, in uno “zoom” dedicato, gli Animatori delle Terre del Monviso e lo staff de Il Buon Cammino avranno modo, insieme alle strutture ricettive, di raccontare il progetto e fare un punto ad alcuni mesi dall’inizio della stagione estiva.

Modalità di adesione, notizie pratiche ma anche qualche bella sorpresa, idee per iniziare a lanciare un’estate che tutti speriamo possa essere un momento di ripartenza all’insegna del turismo outdoor, del gusto e delle bellezze delle vallate dell’arco alpino. Terres Monviso Ermanno Bressy - Presidente della Rete del Buon Cammino