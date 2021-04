Recovery Plan: tra i progetti presentati anche 28 milioni per l’aeroporto di Levaldigi

C’è anche un importante progetto dal valore di 28 milioni di euro sull’aeroporto di Levaldigi tra le proposte presentate nel dossier dalla Regione Piemonte per il Recovery Plan, nell'ambito della missione M3- "Infrastrutture per una mobilità sostenibile".

Nello specifico si tratterebbero di un piano per la valorizzazione dello scalo aeroportuale, come previsto nel Piano di Sviluppo, sia con nuove rotte commerciali per il traffico passeggeri, sia con la creazione di un polo logistico per il trasporto merci.

Sempre nello stesso ambito di progettazione, è proposta anche al realizzazione di piattaforme logistiche in tutta la Provincia di Cuneo, adeguandone i collegamenti proprio alle reti stradali, alle ferrovie e allo scalo aeroportuale di Levaldigi. Un progetto per un totale di 7 milione di euro.

Si tratterebbe di interventi importanti per lo scalo cuneese che si sta preparando per la nuova stagione estiva, riaprendo anche l'importante con Monaco di Baviera.