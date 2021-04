Ripristinata la scarpata in via valle Bera a Castiglione Tinella

Nella parte bassa di via Valle Bera, è terminato il lavoro di ripristino della scarpata che era franata con l’evento alluvionale del novembre 2019; l’opera di sostegno, realizzata dalla ditta Colombano di Rocchetta Belbo, consiste in un muro di sottoripa in calcestruzzo, completato con cunette alla francese, guarda rail e rifacimento del tratto con nuovo asfalto che verrà posato a breve. L’intervento è costato 40.000 euro, e la spesa è stata coperta da un contributo della Regione Piemonte.