Nessun centro vaccinale a Beinette, manca la disponibilità dei medici

Per accelerare la campagna vaccinale, in queste settimane, diversi comuni della Granda hanno messo a disposizione locali e spazi per dare il via alle "vaccinazioni di massa".

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte di diversi cittadini, il sindaco di Beinette, Lorenzo Busciglio, spiega perché al momento sul territorio comunale non sia ancora stato attivano un centro, come fatto il altri paesi.

"L'amministrazione comunale ha dato piena disponibilità di locali e servizi non sanitari annessi alla somministrazione" - chiarisce il primo cittadino - "Ad oggi però i medici di medicina generale operanti nel nostro paese non hanno dato la loro disponibilità ad effettuare i vaccini".