Attivato il servizio di preadesione al vaccino per gli over 60-70-80 di Cervasca e frazioni

Per le persone “non tecnologiche” o per chi non può per i più svariati motivi esprimere la pre-adesione alla vaccinazione contro il Covid-19 sul sito www.ilpiemontetivaccina.it il comune di Cervasca ha organizzato da martedì 13 aprile alcune giornate in cui i cervaschesi over 60-70-80 che ne avessero bisogno possono essere aiutate nella compilazione del form che garantisce ai cittadini di poter essere chiamati per il vaccino.



Si potrà usufruire di questo servizio ogni martedì dalle 17 alle 19 presso la scuola primaria di San Defendente, il giovedì mattina dalle 10 alle 12 presso l’Acli di San Michele, il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 presso la scuola primaria di Santa Croce, il venerdì dalle 15,30 alle 17,30 presso il municipio di Cervasca e il sabato mattina dalle 10 alle 12 presso l’Acli di San Bernardo.



Per accedere all’area dove verranno effettuate le pre-adesioni è obbligatorio l’utilizzo di mascherina e il rispetto delle distanze.



Occorre, inoltre, presentarsi nei luoghi, nelle giornate e nelle fasce orarie stabilite muniti di tessera sanitaria in corso di validità e il recapito di una mail o di un numero di telefono con connessione dati dove verrà inviata la conferma della prenotazione e successivamente la data e il luogo dove presentarsi.



Si potrà, se la persona non fosse in possesso di mail o altri mezzi, fornire il recapito di una persona di fiducia che potrà comunicare le informazioni alla persona che richiede la pre-adesione per potersi vaccinare contro il Covid-19.



Le persone estremamente vulnerabili non devono effettuare la pre-adesione online in quanto saranno inserite dal medico di famiglia.