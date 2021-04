Fossano: un laboratorio di cucina online per esperti… casinisti

Venerdì 16 aprile, dalle ore 17 alle 18.30, un laboratorio di cucina online promosso dalla ludoteca di Fossano. L’incontro, aperto per “esperti… casinisti” con età compresa tra i 12 e i 15 anni, prevederà la preparazione di un tortino al cioccolato.



Al fine di completare la preparazione, sarà necessario avere i seguenti ingredienti: 150g di cioccolato fondente, 150g di burro, 3 uova, 100g di zucchero, 40g di farina e un po’ di sale.

“L’iniziativa è rivola ai ragazzi che hanno voglia di sperimentarsi in cucina, attraverso un laboratorio online. Rappresenta un modo per ritrovarsi, chiacchierare e ridere anche a distanza. Visto che proponiamo questo tipo di laboratori online per adulti, è emersa la possibilità di effettuarli anche per i ragazzi che vorranno sperimentarsi in questa ricetta” commenta il responsabile Massimo Motta.



Per poter partecipare all’incontro, che si terrà in videoconferenza su Meet, bisogna scrivere al 3351273880 dove verrà fornito il link per partecipare.