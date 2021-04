Il presidente della Fondazione Cuneo Giandomenico Genta in ospedale per Covid

Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è ricoverato in ospedale per Covid da circa una settimana.

Dalla Fondazione non trapelano indiscrezioni, tuttavia la notizia – come sempre succede quando si tratta di personalità pubbliche – ha fatto il giro della provincia suscitando apprensione, in particolare, tra gli amici dell’associazione politico-culturale “Insieme” di cui Genta è stato presidente prima di assumere la carica al vertice della Fondazione CrCuneo.

Il suo nome si aggiunge ai tanti amministratori pubblici, sindaci, consiglieri regionali e responsabili di vari enti che dall’inizio della pandemia ad oggi hanno dovuto fare i conti con il terribile virus.

Auguriamo al presidente Genta un pronto ristabilimento, in modo che possa riprendere al più presto pieno possesso delle sue funzioni.