Appuntamenti per bambini, insegnanti e genitori: il calendario degli incontri della biblioteca di Saluzzo

Anche se la pandemia continua, la biblioteca di Saluzzo non si ferma. Sebbene non sia ancora possibile accogliere il pubblico nei nuovi locali, nell’ultimo anno la squadra dei bibliotecari ha continuato a garantire il prestito, le ricerche bibliografiche e l’invio di materiali online sia dalla biblioteca civica sia dai fondi storici. Ma non solo: la biblioteca si impegna a mantenere vivo il rapporto con i propri lettori proponendo attività online che rispondano ai loro bisogni d'informazione, studio, cultura e svago, con particolare attenzione al pubblico più giovane.

Il calendario degli incontri, su piattaforma Zoom, si articola in tre sezioni, dedicate ai bambini, agli insegnanti e ai genitori

LIBRI A MERENDA (Incontri per bambini dai 6 ai 12 anni, il secondo venerdì del mese alle 17.00)

Prosegue il programma avviato a marzo alla scoperta dell’affascinante mondo della letteratura per l’infanzia, attraverso letture animate e attività creative. Lo scopo degli incontri è intrattenere e stimolare l’interesse dei più piccoli verso la lettura, trattando diversi generi: dalla fiaba ai diari, dai romanzi d’avventura ai fumetti, mettendo a confronto i classici della letteratura per ragazzi con le proposte contemporanee.

LA SCUOLA CHE LEGGE (Incontri per insegnanti dalle 17,30 alle 18,30)

La biblioteca offre agli insegnanti tre incontri di formazione dedicati ad alcune tematiche specifiche in relazione ai libri della biblioteca. Il primo ciclo da aprile a giugno riguarderà: il tema della legalità, le trasposizioni dantesche per ragazzi e i consigli di letture per l’estate. Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Zoom il venerdì dalle 17.30 alle 18.30, secondo il seguente calendario:







GENITORI E LETTORI SI DIVENTA (Appuntamenti per genitori dalle 17,30 alle 18,30)

In tre appuntamenti, ciascuno dedicato a una diversa fascia d’età, saranno proposti ai genitori consigli di lettura utili alla formazione ma anche al divertimento dei piccoli lettori e lettrici, con i consigli sulle nuove uscite e sui libri del progetto “Nati per Leggere”.





Calendario:





23.04.21 La scuola che legge: “Legalità tra le pagine”

30.04.21 Genitori e lettori si diventa: primi lettori

7.05.21 La scuola che legge: “Dante per ragazzi”

14.05.2021 Libri a merenda: “Fiabe dell’altro mondo: racconti, storie e leggende che arrivano da lontano”

21.05.21 Genitori e lettori si diventa:7-9 anni

28.05.21 Genitori e lettori si diventa: 10-14 anni

4.06.21 La scuola che legge: “Lettori in vacanza”

11.06.2021 Libri a merenda: “Pimpa, Snoopy e Mafalda, avventure a nuvolette”