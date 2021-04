L'associazione "MondoQui" scende in piazza contro il gioco d'azzardo

Anche Mondovì scende in piazza contro il gioco d'azzardo.

Oggi, mercoledì 14 aprile alle 18, l'Associazione "MondoQui" manifesterà di fronte al municipio.

"Vogliamo mostrare il nostro dissenso contro la decisione della Regione Piemonte di modificare in senso meno restrittivo la Legge regionale numero 9 del 2016, riguardante il “Contrasto al gioco d’azzardo patologico” - chiariscono dall'associazione - "Tale legge prevede limitazioni per la collocazione di dispositivi volti alla pratica del gioco d’azzardo. È stata un “primo mattone” con cui le istituzioni regionali hanno cercato di contrastare un settore che trae linfa dalla debolezza dell’essere umano. Ora la Regione ha ingranato la retromarcia rivedendo e annacquando la legge. Non siamo d’accordo! Riteniamo dannoso questo provvedimento, che sarà votato proprio mercoledì. A chi grida al proibizionismo e parla di posti di lavoro persi, diciamo che il benessere sociale viene prima di qualsiasi ragione economica! Le fragilità delle persone si curano, non si sfruttano. Le istituzioni devono tutelare i più deboli: chiediamo più coraggio!"

La manifestazione è autorizzata e rispetta le norme anti-covid: sarà obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra e indossare le mascherine.