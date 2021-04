Power to the People: Da New York a Fossano 

La didattica a distanza, può rappresentare un’opportunità, per tutti i ragazzi, di cogliere iniziative interessanti, come quella organizzata dal Dipartimento di Lingue Straniere e del Gruppo Europa dell’Istituto Superiore Vallauri di Fossano.



Lo scorso 8 aprile, infatti, il Vallauri ha ospitato una conferenza sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale tenuta dal prof. Ashley Dawson, docente di studi postcoloniali presso il College of Staten Island e la City University of New York.



Non si è trattato, però, di una semplice lezione frontale: gli studenti partecipanti, classi quarte e quinte, hanno avuto l’opportunità di interagire in inglese direttamente col prof. Dawson facendo domande e osservazioni. La conferenza è stata, per gli alunni del Vallauri, una finestra aperta sulla realtà politica e sociale d’oltreoceano, permettendo loro di approfondire tematiche complesse e di grande attualità.