Un campo di padel negli impianti sportivi comunali. Il consiglio dà il via libera al Tennis Club Caraglio

E’ stata confermata la gestione degli impianti sportivi comunali adibiti a tennis, beach volley e alle relative strutture di supporto all’associazione dilettantistica Tennis Club Caraglio.

Il consiglio comunale, riunitosi la scorsa settimana, dà inoltre il via libera alla realizzazione di un campo di padel all’interno della struttura di via Valgrana.

La nuova concessione in comodato d’uso decennale all’associazione sarà estesa al 30 aprile 2031 e partirà nei prossimi giorni, dal primo maggio.

L’associazione si occuperà della gestione e manutenzione all’interno degli impianti che contano un campo da tennis coperto in terra, due campi di tennis in terra all’aperto, un campo da beach volley, un campo in erba sintetica destinata sia al tennis che al calcetto oltre a dei fabbricati per spogliatoi e delle aree verdi circostanti.

Il club tennistico caragliese nei mesi scorsi aveva fatto richiesta di poter realizzare a sue spese un nuovo campo destinato al padel, sport molto in voga nell’ultimo periodo, per poter arricchire l’offerta sportiva all’interno degli impianti di via Valgrana.



Il nuovo campo di padel sarà realizzato nei pressi del campo da beach volley.

“La nuova concessione – ha spiegato in consiglio il primo cittadino Paola Falco – va di pari passo al bando ‘Sport nei parchi’ dell’Associazione Sport e salute in convenzione con Anci, scaduto a marzo, e a cui abbiamo partecipato. Il progetto chiedeva di individuare delle aree verdi cittadine e consiste nel fornire delle attrezzature da poter usare per attività a corpo libero all’aperto. Abbiamo delle buone opportunità di ottenere un alto punteggio. Tra i parametri: l’affidamento di gestione e manutenzione a titolo gratuito ad un’associazione dilettantistica del territorio e la prossimità al centro urbano. Abbiamo pensato di individuare questo parco cittadino nell’ambito della riqualificazione dell’area ‘Protezione civile’. Area che è adiacente agli impianti di tennis e che sarà gratuita per i cittadini. Un’offerta in più in questa zona, ora chiusa, e per cui speriamo di dar nuova vita anche grazie a questi finanziamenti.”



“Per Caraglio avere un campo da padel è un’attrattiva in più – ha aggiunto la capogruppo di minoranza Cecilia Dematteis – non ce ne sono molti nelle vicinanze e sta diventando uno sport di moda. Il ripristino di un parco urbano nell’area Protezione civile è un ottimo investimento e lo valutiamo favorevolmente.”

Il punto all’ordine del giorno è stato votato favorevolmente e all’unanimità da minoranza e maggioranza.