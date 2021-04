Tentano la truffa ad un tabaccaio di Millesimo pagando con banconote di grosso taglio: due donne scoperte dai carabinieri

Avevano pagato, durante lo scorso febbraio, prodotti di scarso valore con banconote di grosso taglio per indurre in errore un commerciante di un tabacchino di Millesimo e frodarlo.

A smascherare due donne di origini romene, D.L. di 34 anni e S.N. di 24 ritenute responsabili della tentata truffa, i carabinieri della stazione di Millesimo i quali, durante un normale servizio di controllo della circolazione stradale, hanno rintracciato le due a bordo di un'auto con altri due uomini della stessa nazionalità.

Dagli accertamenti effettuati sul posto dai militari è emerso che una delle due donne aveva dei precedenti per reati analoghi a quello contestato, nello specifico le truffatrici avevano cercato di farsi dare il resto dell’acquisto di due caramelle dell’importo di 20 centesimi ed un gratta e vinci di 2 euro mostrando al commerciante una banconota da 50 € e consegnando le monetine per indurlo a sbagliare ed appropriarsi del resto non effettivamente dovuto.

Fortunatamente chi era alla cassa non è caduta nel tranello e le due donne, dopo avere regolarmente pagato il gratta e vinci hanno potuto solo allontanarsi di fretta.

Il sospetto è che le stesse abbiano commesso altre truffe, o tentate truffe, ai danni di altri commercianti che nei mesi scorsi hanno denunciato fatti simili anche in altri comuni della Val Bormida.

A conclusione D.L. e S.N. sono state denunciate a piede libero per tentata truffa, e a tutti e quattro gli occupanti dell’autovettura, risultati abitare in Piemonte, sono state contestate le violazioni alle norme anti Covid poiché entrati in un'altra regione senza un valido motivo.

"È importante denunciare reati simili e segnalare prontamente al 112 la presenza di persone sospette o che hanno solo tentato di mettere a segno la truffa per consentire la loro rapida identificazione" ricordano i carabinieri .