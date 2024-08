Incidente al bivacco Andreotti: alpinista elitrasportato al Santa Croce di Cuneo in gravi condizioni

Incidente questa mattina, nelle prime ore del giorno, nei pressi del bivacco Andreotti, a 3.225 metri di quota, ai piedi della parete sud del Monviso.

Un uomo di 40 anni circa è stato soccorso dopo aver riportato un grave trauma. Non è ancora chiaro se sia stato colpito alla testa da una scarica di pietre durante la salita verso la vetta del Monviso. Per queste scalate, infatti, normalmente si indossa il caschetto di protezione, proprio per evitare questo tipo di incidenti, molto frequenti sul Monviso.

L'uomo è stato raggiunto dall'elicottero del 118 e trasportato in gravi condizioni al Santa Croce di Cuneo. E' in codice rosso.