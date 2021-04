Avrebbe rapinato un minore per 10euro alla stazione di Mondovì: è a processo

Si è svolta nelle scorse mattinate in tribunale a Cuneo la prima udienza a carico di un giovane di origini marocchine, accusato di rapina semplice. La presunta vittima, un ragazzo monregalese all’epoca minorenne. L’episodio si sarebbe verificato nel giugno 2019 alla stazione di Mondovì.

Stando alle deposizioni della parte offesa, l’imputato lo avrebbe prima preso per il collo, intimandogli poi di consegnargli portafoglio e cellulare. “Con me avevo solo 10euro” ha raccontato il monregalese “mi ero recato sul posto perché dovevo riscuotere un debito da un amico. Quando sono passato davanti alla sala d’attesa della stazione ho incontrato un gruppo di ragazzi. Di loro ne conoscevo solo uno. Mi hanno fermato insieme all'imputato chiedendomi il portafoglio ed il cellulare. Al mio rifiuto, lui si è arrabbiato. Mi ha afferrato per il collo e mi ha sbattuto a terra. Io sono scappato verso i binari ma lui mi ha raggiunto strattonandomi per la maglietta. Mi diceva che mi avrebbe picchiato se non gli avessi dato ciò che avevo. Mi ha costretto ad andare dal bigliettaio per farmi cambiare i soldi davanti a lui. Mi ha preso il portafoglio, mi ha dato i documenti e si è intascato i soldi”.

In aiuto alla presunta vittima, che se l’è cavata con 7 giorni di prognosi, sarebbero accorsi due signori. Il militare intervenuto a seguito di chiamata, presente in aula come testimone, ha confermato di aver contattato i soccorsi e che il ragazzo era molto scosso.

L’udienza è stata aggiornata per prosieguo istruttoria.