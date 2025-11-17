"Voci libere”: sei Comuni uniti per promuovere la parità di genere

Lo scorso ottobre ha preso ufficialmente il via VOCI LIBERE, progetto di sensibilizzazione sulla parità di genere promosso nei Comuni di Morozzo (capofila), Margarita, Castelletto Stura, Montanera, Beinette e Rocca de’ Baldi finanziato da Fondazione CRC con il Bando Impegnati nei diritti.

Sei comunità unite da un obiettivo comune: promuovere la parità di genere come valore fondamentale per costruire una società più giusta, inclusiva e consapevole.

L’iniziativa mira a contrastare stereotipi e discriminazioni attraverso dialogo, educazione e cultura, coinvolgendo attivamente cittadini, enti e associazioni locali.

Il progetto si articola lungo tre principali direttrici di azione:

Laboratori educativi rivolti alle classi delle scuole secondarie di primo grado, dedicati al contrasto degli stereotipi di genere, all’educazione emotiva e al rispetto reciproco.

Serate informative e incontri pubblici nei Comuni aderenti, aperti a tutta la cittadinanza, per approfondire temi e riflessioni legate alla parità di genere e alla prevenzione della violenza.

Eventi culturali, mostre, spettacoli e proiezioni a tema, pensati per stimolare la partecipazione e il confronto attraverso linguaggi artistici e narrativi.

La presentazione ufficiale di Voci Libere si è svolta, in collaborazione con l’associazione Mai+Sole, presso la Palestra Comunale di Morozzo, alla presenza degli studenti degli istituti coinvolti, e ha visto l’intervento del giornalista e storyteller Luca Pagliari, che ha inaugurato il percorso con un incontro di forte impatto emotivo e culturale.

Attraverso storie, testimonianze e narrazioni, Pagliari ha guidato i ragazzi in una profonda riflessione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, invitandoli a riconoscere eventuali situazioni di prevaricazione o disagio all’interno delle proprie classi.

L’obiettivo è stato quello di renderli consapevoli delle dinamiche relazionali che possono nascondere comportamenti di bullismo, e di incoraggiarli, se vittime, a parlare, chiedere aiuto e denunciare.

Il giornalista ha sottolineato l’importanza del dialogo con gli insegnanti e con gli adulti di riferimento, come via fondamentale per affrontare le difficoltà e per costruire un clima scolastico basato sull’ascolto, il rispetto e la solidarietà reciproca.

Il primo appuntamento aperto alla popolazione sarà la serata “Donne, Sport e Sfide di oggi”, dedicata al racconto in prima persona della passione sportiva vissuta al femminile.

Protagoniste saranno atlete di diverse discipline — tra cui un’ex fondista olimpica, una calciatrice, una specialista di duathlon/triathlon, una ciclista professionista su strada e un’atleta di trail running — accompagnate da una figura tecnica del mondo sportivo.

L’incontro si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 20.45, presso la Sala Comunale di Castelletto Stura (via Municipio 1).

Nei prossimi mesi Voci Libere proseguirà, fino al 2027, con un calendario coordinato di incontri e attività che coinvolgeranno scuole, enti e comunità dei sei Comuni partecipanti, con un programma di iniziative diffuse nei diversi Comuni aderenti, a testimonianza di un impegno concreto e continuativo verso la promozione della parità di genere, del rispetto reciproco e della consapevolezza sociale.