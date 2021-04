Commissione temporanea speciale di Cuneo: Pellegrino e Martello nominati presidente e vice

A presentare la propria candidatura come vicepresidente, tra i membri della minoranza, sono stati anche “Beppe” Lauria e Silvia Cina. “Come tutti sanno, in venticinque anni non mi sono mai proposto in nessuna carica di nessuna commissione. Lo faccio oggi perché credo valga la pena avere in un ruolo importante un soggetto con un approccio più critico rispetto a quello della maggioranza dei commissari” ha sottolineato Lauria, ricordando il “grande assente” di questa nuova commissione, ovvero il gruppo Cuneo per i Beni Comuni, e sottolineando che “su questioni così fondamentali avere più voci fuori dal coro è utile sia a chi gestisce e realizza le scelte che al consesso democratico nel suo insieme”.