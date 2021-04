A Bra l'esercitazione del Piano di Emergenza Esterna

Domani, giovedì 22 aprile 2021, a Bra si svolgerà un’esercitazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) di stabilimenti a rischio di incidente rilevante situati sul territorio comunale. Si tratta di un’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Cuneo, volta a testare il sistema di gestione e organizzazione delle fasi immediatamente successive ad un evento previsto dagli scenari incidentali.



La pianificazione dell’esercitazione, a cui parteciperanno i soggetti coinvolti in caso di allarme di questo tipo (Vigili del Fuoco, Prefettura, Asl, 118, Questura, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Arpa Piemonte, Comune di Bra, ecc...), individua come luogo di coordinamento la sede del Servizio Protezione Civile comunale di strada San Matteo 1/C, che funge da sala operativa: saranno testati i flussi comunicativi, la reattività e la sinergia fra i soggetti preposti a fronteggiare situazioni di emergenza che potrebbero avere origine dagli stabilimenti industriali di Bra in cui si svolgono attività a rischio d’incidente rilevante (Arpa Industriale Spa e Bra Gas Srl).



L’esercitazione avviene per “posti di comando” e non coinvolgerà la cittadinanza. A seconda di modalità operative che verranno adottate dalla direzione dell’esercitazione nel corso del test, potrebbero essere temporaneamente attivate le sirene degli stabilimenti.