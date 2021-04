Rocca de' Baldi, approvato il rendiconto di gestione 2020 con un avanzo di 228 mila euro

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Rocca de' Baldi è stato approvato il conto consuntivo 2020. Anche quest'anno l'avanzo di amministrazione supera i 200 mila euro, per l'esattezza l'avanzo disponibile è pari a 228 mila euro.

"Siamo soddisfatti" - commenta il sindaco, Bruno Curti - "Il risultato di

gestione si è attestato ormai oltre i 200 mila euro - somma decurtata

dagli accantonamenti previsti dalla Legge, anche in un anno difficile come il 2020. Una disponibilità che ci permette di finanziare i lavori più urgenti in programma".

Si è proceduto infatti ad una immediata applicazione parziale. "Le priorità in questo momento" - precisa il primo cittadino - "sono la sicurezza della rete stradale comunale ed il peso pubblico. Il nostro comune ha una rete di oltre 25 km, per buona parte di collegamento tra le frazioni. Urgono interventi di messa in sicurezza di quella parte che è prospiciente canali di irrigazione nelle Frazioni Pasquero, Carleveri e Corvi, con massicciate e ripristini". Ad essa sono destinati ben 130 mila euro. "La progettazione ha già beneficiato del bando con contributo statale, ora possiamo procedere con l'approvazione dei progetti e le procedure di appalto dei lavori".