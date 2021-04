Fossano: gli alpini della "Taurinense" in sostegno alla sanità del territorio

La possibilità di collaborare con l'ASL per fornire un contributo concreto in un momento così difficile evidenzia le sinergie che nel corso degli ultimi trent'anni il reggimento ha costruito e coltivato e che oggi lo pongono quale risorsa del fossanese non solo nelle situazioni di emergenza.

Un gesto comune come la donazione del sangue da parte dei militari dell’Esercito è un segnale significativo perché a compierlo sono ragazzi e ragazze con le stellette provenienti da varie parti d'Italia, pronti a mettersi in gioco per il territorio che li ha accolti, specialmente in questo periodo, dove sempre maggiore è il supporto alle Autorità sanitarie nel contrasto alla pandemia, a conferma della vicinanza alla popolazione.