Fossano, primo premio a Maddalena Lanfranco per il concorso "Fondazione Fossano Musica"

Nel periodo delle disposizioni per la pandemia, che imponevano limiti ferrei di riunioni, anche per il settore artistico, una giovane monregalese, studentessa del Liceo Classico, Maddalena Lanfranco ha ottenuto il primo premio, con punti 97,9/100, nella sezione classica, del concorso della “Fondazione Fossano Musica”.

La manifestazione era sotto il titolo”arsAREA”e le prove sono state soggette a limitazione, essendosi tenute a porte chiuse.

L’opera presentata dalla flautista è stata “Nocturne et Allegro Scherzando” di Phlippe Gaubert (1879 – 1941), opera importante della letteratura per flauto e pianoforte. “, tra ‘800 ne ‘900.

“Si tratta di una pagina impressionista, incentrata sul dialogo dei due strumenti- precisa la prof.sa Paola Parretta - ispirata alle peculiarità espressiva del flauto ed alla funzione ritmica del pianoforte. In questo brano, il compositore, egli stesso flautista, affronta una dimensione spirituale che apre allo strumento orizzonti nuovi, rispetto al passato. Maddalena ha eseguito il brano con sicurezza e grazia, tra incantevoli melodie e passaggi virtuosistici”.

Al liceo classico “Beccaria” Maddalena Lanfranco brilla per impegno scolastico, in tutte le discipline, compreso le letterature greca e latina. E’ stata allieva basilare nella preparazione del lavoro filmico “Passaggio di testimone”, realizzato per lo studio della Shoah, essendosi impegnata nelle ricerche storiche e nei supporti musicali.