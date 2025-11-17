 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 17 novembre 2025, 12:13

L’Unitre Cuneo riprende le conferenze al Cinema Monviso

Giovedì 20 novembre, alle ore 15:30, intervento del presidente CRC Mauro Gola

Mauro Gola, presidente della fondazione CRC

Mauro Gola, presidente della fondazione CRC

Giovedì 20 novembre, alle ore 15:30, il Cinema Monviso ospiterà una conferenza con il presidente della fondazione CRC Mauro Gola, dal titolo: “Fondazioni di origine bancaria, leva di sviluppo per le Comunità”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è un ente non profit, privato ed autonomo, che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, attraverso erogazioni di contributi a favore di soggetti pubblici e privati non profit e attraverso progetti promossi direttamente, in partenariato con soggetti del territorio, nei settori dell’educazione, del welfare, dell’arte e della cultura, dello sviluppo locale, della salute pubblica, della ricerca scientifica e dell’attività sportiva.

La Fondazione opera in provincia di Cuneo, prevalentemente nelle zone di principale operatività relative alle aree dell’Albese, del Braidese, del Cuneese, del Monregalese. 

diemme

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium