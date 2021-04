Procede l’iter per posizionare il “velox” fisso sulla Paesana-Sanfront

Procede l’iter per il posizionamento dell’autovelox fisso lungo la strada provinciale 26, nel tratto che collega Paesana e Sanfront, all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce alla frazione Rocchetta.

Una questione della quale Targatocn si è occupato per lungo tempo, e a più riprese.

Il tratto di strada, principale arteria stradale che risale la Valle, negli anni di decine di incidenti stradali, alcuni di questi anche mortali. L’ultimo, in ordine di tempo, il 20 maggio scorso. Dopo quel sinistro, nel quale perse la vita un giovane di 26 anni, gli Amministratori di Paesana e Sanfront, unitamente all’Unione dei Comuni del Monviso e alla Provincia di Cuneo, avevano deciso: via all’iter per il posizionamento di un “velox” fisso.

Un apparato in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla falsariga di quello installato sulla “Saluzzo-Savigliano”.

Nel frattempo, la strada di accesso alla borgata Pamparini era stata regolamentata a senso unico, in salita. Tradotto: può essere imboccata soltanto da chi si troverà sulla Provinciale 26. Vietato, per i veicoli, uscire dalla strada e immettersi sulla SP26. Un provvedimento adottato su quello che con ogni probabilità può essere definito l’incrocio più pericoloso (in piena curva cieca).

Dopo i primi sopralluoghi (era il giugno 2020), il Comune di Paesana aveva anche provveduto a ridisegnare i confini del centro abitato (e di conseguenza il limite dei 50 chilometri orari), spostato qualche centinaio di metri a valle, dalla “Posa dei morti” (alle porte della frazione Allemagna) sino a località Cascina Bordiga. La Provincia di Cuneo aveva fissato il limite di velocità di 70 chilometri orari lungo tutto il tratto a valle di Paesana, per uniformare il limite massimo per più di un chilometro (a valle e a monte) del punto in cui si pensa di installare l’autovelox.

L’ufficio di Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Monviso, con il comandante Davide Domenico Barra, ha predisposto tutta la documentazione necessaria, trasmessa alla Polizia stradale, l’Ente che ha il compito di verificare che siano rispettati tutti i requisiti per l’installazione di un autovelox di questo tipo. Soltanto con l’ok della “Stradale” la Prefettura può infatti procedere con l’apposito decreto che inserisce il tratto di Provinciale all’interno di un elenco di strade sulle quali sono posizionabili apparecchi di rilevazione della velocità fissi.

Nel suo percorso, l’iter ha ancora trovato un (dovrebbe essere ultimo) “ostacolo” da superare: i limiti di velocità delle strade laterali (di competenza comunale) che si affacciano sulla strada provinciale devono essere uniformati.

Un aspetto che, come ci conferma la Polizia locale, potrebbe rivelarsi di facile risoluzione, con due ordinanze (una per Paesana e una per Sanfront, a firma del responsabile del servizio di Polizia locale, Barra) che vadano a regolare le limitazioni di velocità sulle strade laterali.

Prima di procedere in tal senso, però, si attende l’incontro – previsto presso il Comando provinciale, a Cuneo – tra la Polizia stradale, la Polizia locale e i tecnici, per analizzare a fondo la questione.