Beinette, il sindaco firma l'ordinanza che vieta picnic e grigliate nel parco di Rifreddo

Sono 12 gli attualmente positivi nel comune di Beinette, stando alla mappa regionale sui contagi.

Ma il sindaco Busciglio preferisce non correre rischi ed evitare che il primo weekend di zona gialla si trasformi in un'occasione di assembramenti e di ritrovi, negli ultimi mesi tra le principali cause di diffusione del virus.

Proprio per evitare assembramenti e prevenire possibili nuovi incrementi di contagi, questo fine settimana sarà vietato consumare e/o preparare pasti all'interno del parco "Fontana di Rifreddo" nel territorio comunale.

La decisione, adottata dal sindaco, Lorenzo Busciglio, con l'ordinanza 15/2021, interesserà l'area per le giornate di sabato 1° e domenica 2 maggio 2021.