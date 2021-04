Isiline arriva a San Benigno di Cuneo, che ora potrà navigare fino a 100 Mbps

Grazie a lavori che si sono appena conclusi, da venerdì 30 aprile anche gli abitanti di San Benigno di Cuneo possono navigare in modo ultraveloce fino a 100 Mbps ed usufruire di un servizio Internet altamente performante grazie ad un nuovo intervento realizzato da Isiline.

Si consolida così la collaborazione tra l’azienda saluzzese e l’amministrazione comunale di Cuneo: oltre allo sviluppo della rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) dell’Altipiano, Isiline parallelamente ha portato avanti anche i lavori di copertura della fibra nelle frazioni, proseguendo nel progetto di copertura capillare del territorio ed in particolare delle zone più limitrofe.

Con questo nuovo intervento, che andrà a soddisfare le numerose richieste arrivate dagli abitanti, Isiline garantirà un nuovo ed innovativo servizio di connettività altamente performante. I lavori appena conclusi consentiranno di collegare 155 numeri civici con la fibra misto rame FTTC (Fiber To The Cabinet): con la rete in fibra di Isiline gli abitanti di San Benigno potranno finalmente soddisfare tutte le loro necessità di connessione grazie ad un collegamento costante e un’ampiezza di banda maggiore rispetto al passato.

“Riceviamo moltissime richieste per la copertura dei territori frazionali, quasi delle richieste d’aiuto – dichiara Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline -. Noi ce la mettiamo tutta, ma interventi come quello di San Benigno sono possibili solo con la stretta collaborazione dell’amministrazione comunale. La fibra arriverà all’armadietto ex Telecom grazie all’utilizzo delle infrastrutture messe a disposizione dal Comune di Cuneo e così, finalmente, potremo dare una connessione ultraveloce anche alla frazione di San Benigno”.

“Come amministrazione comunale stiamo lavorando da tempo con Isiline per portare una cablatura completa a tutte le nostre frazioni, compreso l’Altipiano della Città, affinché siano coperte, in particolare, tutte le scuole in un periodo che vede bambini e ragazzi ancora costretti a frequentare le lezioni da casa – dichiara Silvano Enrici, consigliere comunale di Cuneo con delega alle infrastrutture tecnologiche –. L’amministrazione comunale di Cuneo si sta facendo carico di questa necessità creando una rete comunale e ha ben chiaro di quanto sia importante dotare gli istituti scolastici di una fibra ottica FTTH performante”.

Il servizio è già attivabile: per iniziare a navigare ultraveloce si può telefonare direttamente al numero 0175/292929; in alternativa, si può passare nei punti vendita Isiline di Cuneo (piazza Europa, 22), Fossano (via Roma, 32), Saluzzo (via Marconi, 2 e piazza Cavour, 3) e Carmagnola (via Valobra, 129) oppure si può effettuare l’acquisto direttamente online sul sito www.isiline.it