"Solo uniti e solidali potremo uscire dal momento di crisi che stiamo vivendo"

Primo maggio, festa dei lavoratori. In un periodo come questo, ci verrebbe da dire che non ci sia molto da festeggiare, a causa della pandemia che ha portato a una crisi sanitaria, economica, sociale e morale da cui non sappiamo come e quando potremo uscire.

Eppure il Primo Maggio può essere per noi, come associazione di lavoratori e di cristiani, un momento in cui prendere coraggio, armarci di fiducia e di buona volontà, per trovare nuove strade da percorrere insieme. Se restiamo uniti, se siamo solidali, se ci sosteniamo a vicenda, troviamo il coraggio di andare avanti, mettendo in campo le nostre capacità, la fantasia e le competenze che abbiamo, per ricominciare, per creare lavoro dignitoso per tutti, per contrastare lo sfruttamento di chi approfitta della crisi per sopraffare gli altri e trarre guadagni illeciti, per dare una prospettiva ai giovani e un motivo per vivere agli anziani.