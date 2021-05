Incidente stradale questa mattina, sabato 1° maggio, sulla autostrada A6 Torino-Savona, in direzione Torino.

Per cause in via di accertamento, due auto si sono scontrate. Il sinistro è avvenuto a 10 chilometri dal confine con la provincia di Torino.

Due i feriti: uno in modo lieve e l'altro invece avrebbe riportato qualche trauma.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, i tecnici dell'autostrada e l'emergenza sanitaria.