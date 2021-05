Festina Lente, A ognuno il suo tempo:il primo evento TEDxCuneo

Sabato 15 maggio 2021 si terrà la prima Edizione di TEDxCuneo: “Festina Lente, A ognuno il suo tempo”. L’evento sarà disponibile in diretta streaming, accessibile attraverso i canali digitali di TEDxCuneo.

Durante l’evento si alterneranno 8 relatori tra cui divulgatori, pensatori e innovatori che porteranno sul palco talk multidisciplinari in grado di smuovere l'interesse ed essere di ispirazione per il pubblico. I nomi degli speaker e le informazioni sui biglietti verranno annunciati presto su Facebook e Instagram di TEDxCuneo.

Il tema del primo evento TEDxCuneo “Festina Lente” significa “Affrettarsi Lentamente” ed è il messaggio cardine della prima Edizionedi TEDxCuneo. Questo ossimoro è infatti utile a descrivere la capacità del tempo di scandire velocità e lentezza, l’agire senza indugi ma con cautela, il ritmo con cui si vive la vita e si realizzano i propri progetti: i cuneesi sono poco avvezzi a riconoscere i propri meriti, così come i Piemontesi sono stati spesso percepiti come persone generalmente dominate da eccessiva lentezza a scapito di grande intuito, inventiva e tenacia.

TEDxCuneo vuole invitare alla riflessione: è solo una questione di tempo, non di risultato. L’invito è quello di accettare la diversità di fronte al cambiamento: non esiste una modalità giusta o una sbagliata, esistono semplicemente strade diverse per percorrerlo.

Perché organizzare un evento in questo periodo difficile? Mai come prima d’ora è necessaria una ripartenza: questo è davvero il momento di guardarsi attorno ascoltando persone che hanno continuato, con lentezza caparbia, a portare avanti le loro idee attraverso storie, progetti, analisi, ispirazione e talento. Affrettiamoci lentamente, il tempo di rimettersi in cammino è arrivato.

Perché stiamo organizzando il primo evento TEDxCuneo? L’obiettivo di TEDxCuneo è quello di rendere la nostra città un luogo di incontro, diffondere nuove idee e stimolare la curiosità. Il team crede che Cuneo possa essere una palestra fertile per incentivare l’innovazione e favorire la crescita di iniziative ed eventi.

Il team di TEDxCuneoTEDxCuneo è un’associazione composta da 30 volontari dai 19 ai 64 anni con un forte legame verso Cuneo a cui piace diffondere nuove idee, favorire relazioni e opportunità.