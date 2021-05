Il Wellington riparte con i suoi 100 posti a sedere, tutti rigorosamente all’esterno

Cento posti a sedere. Forse più. Tutti rigorosamente all’aperto, così come prescrivono le normative anti-Covid attualmente in vigore.

Non è solo fare di necessità virtù, ma soprattutto la voglia di non demordere, di non abbattersi per i periodi difficili, di voler ripartire con la stessa passione di prima.

Patrizia Abate Daga, instancabile titolare della pizzeria Wellington di via Reinaud, a Paesana, appartiene a questa categoria di persone e dopo aver lavorato per allestire l’ampio dehors antistante il suo locale è ora pronta a ripartire con ottimismo ed entusiasmo.

La specialità della casa, oltre naturalmente alle pizze, sono indubbiamente i piatti a base di pesce (non perdetevi quell’inno alla vita che sono gli spaghetti al Wellington, cotti al forno sotto una “coperta” di pasta per pizza)) ed i dessert che Patrizia prepara con le proprie mani in base alla frutta di stagione.

Oltre al consueto servizio, il locale – che fa del rapporto qualità-prezzo il suo indubbio ed indiscutibile fiore all’occhiello – proporrà per tutta l’estate il menù turistico sia il sabato che la domenica a pranzo: due antipasti, un primo, un secondo con contorno ed un quarto di vino o una bibita a soli 18 euro. Con due euro in più si avranno anche un dolce ed il caffe.

Info e prenotazioni: 3773598255.