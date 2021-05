Maggio in APM. Dalle tastiere storiche alla direzione d’orchestra

Molti giovani allievi e docenti di provenienza nazionale ed internazionale si sono dati appuntamento presso l’ex Monastero dell’Annunziata di Saluzzo per dare il via ad un’intensa settimana di attività in presenza, nel rispetto delle norme previste per contrastare l’emergenza epidemiologica in corso.

- Masterclass MOF

Dal 29 aprile al 2 maggio si sono svolte due masterclass collegate al Marchesato Opera Festival. I docenti coinvolti sono stati Pablo Valetti, tra i principali esecutori barocchi, per violino e musica d’insieme e Francesco Corti, docente presso la Schola Cantorum del Conservatorio di Basilea, per il clavicembalo. Hanno preso parte alle lezioni 20 giovani musicisti provenienti da diversi paesi europei, che torneranno a Saluzzo per l’edizione estiva del Festival di musica barocca. Le masterclass rappresentano una novità rispetto alle edizioni precedenti e sottolineano con forza il carattere didattico delle attività della Fondazione APM.

- Obiettivo Orchestra – formazione orchestrale

Il progetto Obiettivo Orchestra ed.2020-2021 è entrato nel vivo delle sue attività con le lezioni svolte in presenza nei giorni 1-2-3 maggio. I 48 partecipanti al corso, giovani strumentisti italiani e stranieri selezionati dalle prime parti della Filarmonica del Teatro Regio di Torino, hanno seguito le lezioni individuali con i Maestri, hanno sostenuto una audizione simulata per mettersi alla prova con questo momento fondamentale della loro carriera, hanno ragionato sull’impatto emotivo di una selezione con uno psicologo specializzato e hanno svolto prove d’orchestra.

Un lavoro intenso che ha visto finalmente riempirsi di giovani musicisti talentuosi le aule e le sale della Fondazione APM, svolto in piena sicurezza e con il rispetto di un rigido protocollo di sicurezza.

- Obiettivo Orchestra – direzione d’orchestra

Sabato 1 Maggio, nel pomeriggio, si sono svolte le audizioni per la selezione dei partecipanti al primo anno del corso triennale di Direzione d’orchestra tenuto dal Maestro Donato Renzetti. 13 iscritti alle selezioni provenienti da Italia, Grecia, Inghilterra e Spagna si sono messi alla prova davanti alla commissione formata dal M° Renzetti, dal M° Silvio Gasparella -assistente del maestro Renzetti, dal Prof. Atos Canestrelli in rappresentanza della Filarmonica del Teatro Regio di Torino e dal prof. Cristiano Cometto – direttore della Fondazione APM.

Sono risultati idonei 8 giovani direttori che dal giorno successivo hanno iniziato a seguire le lezioni e che per i prossimi tre anni torneranno regolarmente a Saluzzo per seguire il percorso di studio dell’Accademia di direzione orchestrale.

Nei giorni 5 e 6 maggio invece, si svolgeranno gli esami finali per gli studenti che hanno completato il ciclo di formazione: i 5 allievi si cimenteranno nella direzione di una sinfonia, di un brano con solista e in una prova di lettura a prima vista di un brano orchestrale.

Purtroppo le difficoltà organizzative del periodo non permetteranno l’esecuzione pubblica del concerto di diploma, ma è intenzione della Fondazione APM valorizzare quanto prima il talento dei direttori diplomati, invitandoli a dirigere i prossimi concerti che saranno messi in programma.

- Collaborazioni

Per la realizzazione di tutte queste attività è stato fondamentale il supporto logistico della Fondazione Amleto Bertoni che ha messo a disposizione alcuni spazi della ex-Caserma Musso per lo svolgimento in sicurezza delle attività orchestrali.